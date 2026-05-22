Desaparece Víctor Daniel May, el taxista que se hizo viral por riña en jardines

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ha emitido una alerta de búsqueda urgente tras confirmarse la desaparición de Víctor Daniel May Castillo, chofer del servicio público de transporte en Chetumal. La noticia ha encendido rápidamente las alarmas entre el gremio taxista y la comunidad en general, no solo por la delicada situación de seguridad que atraviesa la región, sino porque la víctima es ampliamente recordada por la ciudadanía tras haber protagonizado un violento y viral altercado en la vía pública hace apenas unos meses.

De acuerdo con la ficha técnica con número de alerta 42/FDS/2026, May Castillo, de 42 años de edad, fue visto por última vez el pasado miércoles 20 de mayo de 2026 en la capital del estado, fecha en la que se perdió todo contacto con él y se interpuso la denuncia formal. Al momento de su desaparición, el trabajador del volante vestía una playera de manga larga color blanco, pantalón de mezclilla azul y chanclas del mismo color.

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La Fiscalía ha detallado que el hombre es de tez blanca, complexión mediana, calvo, con ojos café claros y mide 1.60 metros, destacando como señas particulares una cicatriz en la ceja derecha y diversos tatuajes, entre ellos letras chinas y un salmo en el brazo derecho, así como el apellido "MAY" en el antebrazo derecho.

El nombre de Víctor Daniel May Castillo cobró gran notoriedad mediática en meses pasados debido a un video que circuló masivamente en las redes sociales locales. En aquella ocasión, el taxista se vio involucrado en una encarnizada riña en las inmediaciones del fraccionamiento Jardines, en Chetumal.

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Según los reportes de ese momento, tras mantener un altercado vial con unos motociclistas, el chofer descendió de su unidad portando un bate de béisbol con la intención de amedrentarlos. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando dos de los sujetos, identificados posteriormente como trabajadores de las obras del Tren Maya, lograron desarmarlo y terminaron propinándole una severa golpiza en plena calle.

Aquel incidente generó un intenso debate en la opinión pública sobre la intolerancia al volante, las agresiones entre choferes y los crecientes conflictos con el personal foráneo que llegó a la zona por los proyectos federales. El video del taxista con el bate siendo sometido se mantuvo en el centro de las conversaciones locales durante semanas, marcando la identidad pública de May Castillo antes de este trágico desenlace.

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Hasta el momento, las autoridades no han establecido un vínculo directo entre aquel suceso vial y su actual desaparición, manteniendo abiertas todas las líneas de investigación para dar con su paradero.

Mientras tanto, compañeros choferes y familiares han manifestado su profunda preocupación a través de redes sociales, exigiendo celeridad en las investigaciones de la Fiscalía.

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La incertidumbre impera en el sector transportista de Chetumal, que en los últimos tiempos ha demandado mayores garantías de seguridad para ejercer su labor diaria.

Las autoridades civiles ponen a disposición los canales oficiales e instan a la población a comunicarse al teléfono (983) 8350050 extensión 1132 o al correo electrónico de la institución en caso de contar con cualquier dato que ayude a que Víctor Daniel regrese a casa.

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