Activan Alerta Amber en Bacalar por la desaparición de Emilly Valeria, de 15 años

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ha activado una Alerta Amber tras reportarse la desaparición de la adolescente Emilly Valeria Barajas Calderón, de 15 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado viernes 22 de mayo de 2026 en el municipio de Bacalar.

De acuerdo con la ficha de búsqueda con número de reporte 16/FDS/2026, la denuncia formal fue interpuesta ante las autoridades el sábado 23 de mayo, un día después de que se perdiera el contacto con la menor. Hasta el momento, su estatus legal se mantiene bajo la clasificación de Persona No Localizada.

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La adolescente es de nacionalidad mexicana, complexión delgada, tez morena y mide 1.48 metros de estatura, con un peso aproximado de 42 kilogramos. Entre sus rasgos físicos principales destacan su cabello lacio, corto y de color negro, así como ojos grandes de color negro. Como señas particulares para facilitar su identificación, las autoridades informaron que la menor cuenta con un lunar arriba de la ceja izquierda y utiliza brackets.

Al momento de su desaparición, Emilly Valeria vestía una blusa de color negro, pantalón de mezclilla y tenis de la marca Vans en combinación de colores azul con blanco. Asimismo, llevaba consigo una mochila de color lila con detalles rosados.

La Fiscalía General del Estado solicita la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a dar con el paradero de la menor. Las personas que tengan datos relevantes pueden comunicarse directamente a la línea telefónica institucional de la FGEQROO al número 983 83 50050, extensión 1132, o a través de las redes oficiales de Búsqueda QRoo.