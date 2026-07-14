Volcadura en carretera Campeche–Carmen: solo daños materiales

Se registró una volcadura sobre la carretera federal Campeche–Carmen, a dos kilómetros antes de llegar a Villamar. El hecho ocurrió alrededor de las 13:40 horas de este martes, 14 de julio, sobre el tramo federal referido.

Como referencia, el accidente se registró a la altura de un criadero de mojarras “La Mojarra Viva”.

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Según los primeros reportes, el chofer de una camioneta Volkswagen blanca sufrió un problema en la llanta delantera, lo que ocasionó que perdiera el control del volante y terminara volcado sobre su costado derecho.

Al lugar arribó la Guardia Nacional (GN), quienes se encargaron de abanderar la zona. No se reportan personas lesionadas, únicamente daños materiales.