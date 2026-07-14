Falta de infectólogos en Campeche agrava riesgo de transmisión de VIH madre-hijo

Al menos cinco recién nacidos se contagian cada año del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y algunos fallecen, presuntamente a consecuencia de negligencias médicas, según cifras extraoficiales.

La falta de especialistas infectólogos se ha convertido en un obstáculo para brindar atención adecuada a embarazadas con VIH, dificultando la aplicación oportuna de tratamientos preventivos que reducen el riesgo de transmisión del virus a sus bebés.

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Rocío Hernández, representante de la asociación “Unidos por Una Vida Digna”, señaló que no se hacen valer plenamente los derechos de las personas con VIH, por lo que consideró necesario contar con una cartilla única de orientación e información.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional de la Secretaría de Salud Federal, al cierre de la semana 53 de 2025 se contabilizaron 183 personas con diagnóstico positivo de VIH.

La representante advirtió que la falta de una cartilla de derechos deja a las personas en vulnerabilidad, facilitando violaciones en acceso a salud y ámbito laboral, donde incluso enfrentan despidos injustificados.

Como ejemplo, mencionó una investigación extraoficial sobre un médico del Hospital General del IMSS Campeche, quien presuntamente incurrió en negligencia al no practicar una cesárea a una mujer con VIH, lo que habría derivado en el contagio de un recién nacido durante un parto natural.

El caso evidenciaría también la falta de infectólogos que supervisen la aplicación de protocolos médicos para reducir el riesgo de transmisión madre-hijo.

Finalmente, Hernández señaló que asociaciones como “Unidos por Una Vida Digna” continúan trabajando para prevenir discriminación, mejorar la atención médica y enfrentar el desabasto de medicamentos que afecta a quienes viven con VIH.