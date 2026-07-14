Ventaneando se habría quedado sin patrocinio por declaraciones de Pedo Sola

Desde hace varios días, una fuerte polémica se generó alrededor del programa de espectáculos ‘Ventaneando’, tras los desafortunados comentarios de Pedro Sola, los cuales han causado muchos ataques al conductor.

Aunque el conductor ofreció una disculpa por sus declaraciones, todo parece indicar que las cosas no están saliendo, pues el tema ya ha llegado a las instancias legales, Pedro Sola y Pati Chapoy podrían tener que presentarse ante las autoridades.

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¿Ventaneando se queda sin patrocinadores?

Ahora, todo parece indicar que las cosas siguen empeorando para el programa, pues se dio a conocer que algunas marcas rompieron relaciones con ‘Ventaneando’, lo que podría complicar las cosas.

Recordemos que todo comenzó cuando el conductor aseguró que no le gustan las mascotas, principalmente que estén en áreas comunes y centros comerciales.

"Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros en el restaurante... Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada. Dan ganas de darles un balazo... a los dueños"

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Pese a las disculpas, algunos comunicados han salido a la luz, entre ellos el de grupo Mondelez International, quienes se desvincularon del programa de espectáculos, por lo que las siguientes marcas no van a salir en su emisión.

Panditas

Halls

Trident

Clorets

"Los momentos de alegría y conexión que buscamos generar deben construirse siempre sobre el respeto y la empatía. Reprobamos cualquier forma de violencia, maltrato o crueldad hacia los animales. Las declaraciones recientes emitidas en televisión son responsabilidad exclusiva de quien las expresó"

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