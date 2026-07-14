Lluvias intensas amenazan a 11 estados este martes; Protección Civil alerta por inundaciones y deslaves

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta ante el pronóstico de lluvias intensas que afectarán a buena parte del territorio mexicano durante este martes 14 de julio de 2026.

El organismo advirtió que las precipitaciones podrían provocar inundaciones, desbordamientos, deslaves y afectaciones en caminos, especialmente en comunidades ubicadas cerca de ríos, barrancas, laderas o zonas con drenaje insuficiente.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los mayores acumulados de lluvia se esperan en 11 entidades, por lo que las autoridades pidieron a la población consultar únicamente fuentes oficiales y atender cualquier indicación de evacuación o resguardo.

¿En qué estados se esperan las lluvias más intensas?

El pronóstico contempla lluvias intensas, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros, en regiones de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

También se esperan lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Nayarit y Guerrero.

Para Nuevo León, Zacatecas, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se prevén intervalos de chubascos, con acumulados de entre 5 y 25 milímetros.

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En Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos podrían presentarse lluvias aisladas.

Protección Civil alerta por inundaciones y deslizamientos

La CNPC explicó que la intensidad de las precipitaciones puede elevar rápidamente el nivel de ríos y arroyos, además de saturar el suelo y aumentar la posibilidad de deslizamientos de tierra.

Por ello, pidió a quienes viven en zonas vulnerables identificar rutas de evacuación, mantener documentos importantes protegidos y tener preparada una mochila de emergencia.

También recomendó evitar permanecer cerca de postes, árboles, bardas, anuncios espectaculares o estructuras que puedan caer debido al viento o al reblandecimiento del terreno.

¿Qué hacer durante una lluvia intensa?

Protección Civil exhortó a no cruzar calles inundadas, arroyos o corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo, debido a que la fuerza del agua puede arrastrar personas y automóviles.

Infórmate de los pronósticos de #Lluvias esperadas en diferentes zonas del país para este martes. Atiende nuestras recomendaciones:



￼🚫No cruces puentes si el agua pasa por encima de ellos

🚗 Evita transitar en zonas inundadas porque el agua puede arrastrar incluso vehículos… pic.twitter.com/f0vOOXJEE2 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 14, 2026

A los conductores les pidió reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y encender las luces ante la falta de visibilidad.

Asimismo, llamó a mantener limpias las coladeras, evitar tirar basura en calles y reportar obstrucciones que puedan impedir el desalojo del agua.

Las autoridades mantendrán la vigilancia de las condiciones meteorológicas y actualizarán las alertas conforme avance el sistema de lluvias en el país.

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