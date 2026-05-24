Domingo violento: Balean a mototaxista en las “Las Torres” de Playa del Carmen

Un mototaxista baleado, dejó como saldo una balacera en un asentamiento irregular en Playa del Carmen, lo que movilizó a las fuerzas policiales en la zona aunque nose reportaron detenidos.

De acuerdo a los reportes preliminares, los hechos ocurrieron en la invasión “Las Torres” dentro del polígono de la colonia Ejidal, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego.

Testigos al enterarse de la balacera de inmediato solicitaron apoyo autoridades para su intervención y evitar desgracias, la alerta provocó una intensa movilización policial para ubicar a los presuntos responsables.

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El ataque criminal provocó miedo entre la población, el saldo el operador de un mototaxi fue baleado, paramédicos brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Según testigos, en la zona zona se había registrado una

persecución donde los presuntos delincuentes dispararon en repetidas ocasiones, y que el ataque fue directo contra el mototaxista perteneciente al sindicato de la CROC de Playa del Carmen, quien circulaba abordo de la con el número económico 83.

Datos extraoficiales dieron a conocer que las autoridades policiales aseguraron un segundo vehículo que fue alcanzado por las balas, aunque no ha sido confirmado.