Detienen a dos menores por asalto con réplica de arma en Playa del Carmen

Dos menores de edad fueron detenidos luego de amagar con un arma de fuego réplica a un joven para despojarlo de sus pertenencias y tratar de huir en esta ciudad de Playa del Carmen, al ser menores de edad intervino el Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG)

Los hechos ocurrieron sobre la Avenida Chemuyil a la altura de las oficinas del Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Playa del Carmen donde un joven transeúnte fue amagado con un arma de fuego por un par de mujeres de edad.

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El joven por miedo a perder la vida entregó sus pertenecías a los pequeños hampones, sin embargo, un guardia de seguridad privada del Informe que presenció el asalto intervino y detuvo a uno.

En tanto que el otro adolescente huyó rumbo a Villamar II, aunque vecinos que se percataron de los hechos le dieron alcance y lograron detener al menor que momentos antes había participado en el asalto a mano armada, aunque resultó que era una réplica.

Mientras que otros vecinos solicitaron el apoyo a las autoridades para su intervención, esto movilizó a los elementos policiales, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen, elementos de estatales y agentes del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG), debido a que los detenidos son menores de edad.

Los peligrosos adolescentes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, en tanto que la víctima fue trasladada ante la Fiscalía General de Quintana Roo para presentar su denuncia e iniciar las investigaciones pertinentes.