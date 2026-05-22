Ataque armado en Alfredo V. Bonfil dejó una persona sin vida

Violento ataque armado en la delegación Alfredo V. Bonfil, en la región 308 de Cancún, hecho que dejó como saldo una persona sin vida y provocó una intensa movilización de las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Los hechos ocurrieron al interior de un predio habilitado como taller de herrería, ubicado sobre la calle Francisco Villa con Luis Donaldo Colosio, donde vecinos de la zona reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego que interrumpieron la tranquilidad de la noche y generaron temor entre las familias cercanas.

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De acuerdo con los primeros informes, sujetos armados habrían arribado al lugar y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra una persona que se encontraba dentro del inmueble. Tras perpetrar el ataque, los responsables se dieron a la fuga con rumbo desconocido antes de la llegada de las autoridades.

Habitantes del sector, alarmados por las detonaciones, realizaron llamadas al número de emergencias 911 para solicitar la intervención de las autoridades y cuerpos de rescate. Minutos más tarde, elementos de distintas corporaciones policiacas arribaron al sitio y confirmaron que una persona se encontraba lesionada por impactos de arma de fuego.

Paramédicos que acudieron al lugar intentaron brindar atención médica; sin embargo, la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque armado.

Peritos de la Fiscalía realizaron el levantamiento de indicios balísticos / Especial

Tras confirmar el fallecimiento, elementos policiacos procedieron a acordonar rápidamente la zona para preservar la escena del crimen y evitar el ingreso de curiosos. El perímetro permaneció resguardado mientras agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes.

Durante el procesamiento de la escena, peritos criminalistas llevaron a cabo la recolección de indicios balísticos, así como el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley y se trabajará en la identificación oficial de la víctima, ya que hasta el momento no se han proporcionado datos sobre su identidad.

De manera paralela, las autoridades implementaron un operativo de búsqueda en calles y colonias cercanas con el objetivo de localizar a los responsables del homicidio; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se reportaban personas detenidas relacionadas con estos hechos.

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El ataque armado generó preocupación e incertidumbre entre los habitantes de Alfredo V. Bonfil, quienes señalaron que este tipo de hechos violentos se han vuelto cada vez más frecuentes en distintos puntos de la ciudad. Vecinos expresaron su temor ante la inseguridad que prevalece en la zona y pidieron mayor presencia policiaca para prevenir nuevos actos delictivos.

La Fiscalía General del Estado informó que ya se inició una carpeta de investigación para esclarecer el móvil de la ejecución y dar con el paradero de los responsables. Las autoridades no descartan ninguna línea de investigación y continúan recabando información que permita esclarecer este hecho violento ocurrido en la región 308.