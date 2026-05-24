Riña terminó con dos personas en el hospital de Cancún

Dos vecinos de la colonia Milenio terminaron una noche de parranda en el área de urgencias del Hospital General, después de una riña que se registró entre varios sujetos que estaban consumiendo bebidas embriagantes en una de las calles de esta zona de la periferia de la ciudad, en la salida hacia Mérida.

En medio del escándalo, algunos habitantes reportaron al número de emergencias 911 que se habían registrado supuestos disparos y que dos personas resultaron con lesiones, lo que originó una intensa movilización de las corporaciones policíacas.

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Los elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana que arribaron al lugar determinaron que no se registraron detonaciones de arma de fuego y que se había tratado de una riña campal entre varios sujetos que momentos antes estaban consumiendo bebidas embriagantes.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron a la colonia Milenio, ubicada a un costado de la avenida José López Portillo, en la salida de la ciudad rumbo a Mérida y brindaron atención a dos hombres que presentaban heridas en la cabeza.

Los policías municipales no reportaron ninguna detención en el lugar, mientras los dos lesionados fueron trasladados al Hospital General para recibir curaciones en el área de urgencias.

Las primeras versiones señalaron que varias personas alcoholizadas iniciaron una discusión, lo que desencadenó una batalla campal, en la cual fueron lanzadas piedras y otros utilizaron palos para agredir a sus rivales, lo que dejó el saldo de dos lesionados.