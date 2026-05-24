Tragedia en Playa del Carmen: Técnico pierde la vida al caer de un tercer piso

Un hombre perdió la vida al caer de un edificio en Playa del Carmen, cuando instalaba un equipo de aire acondicionado, las autoridades investigan los hechos.

De acuerdo con los primeros reportes preliminares, el trabajador se encontraba en la parte superior del edificio, sin embargo, al no extremar sus medidas de precaución al realizar un movimiento se cayó al vacío desde un tercer nivel.

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Los hechos ocurrieron en un edificio del fraccionamiento El Edén ubicado sobre la calle Coa, con avenida CTM, donde realizaba la instalación del aire acondicionado.

Ante esta situación testigos solicitaron el apoyo a las autoridades municipales para su intervención, minutos después arribaron los paramédicos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

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Los paramédico de inmediato atendieron al hombre para brindar los primeros auxilios, sin embargo, la víctima ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informaron los hechos a la Fiscalía, poco después arribaron peritos y personal forense quienes realizaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, confirmaron que se trató de un accidente laboral.