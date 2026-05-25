Capturan a presunto agresor ligado a ataque brutal en comunidad de Bacalar

En un operativo desplegado por las autoridades ministeriales en la zona sur del estado, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jorge Antonio “N”, señalado como presunto responsable del delito de lesiones calificadas. El imputado, cuya conducta fue descrita por como violenta, es el principal sospechoso de encabezar un ataque brutal ocurrido en la localidad de Divorciados, perteneciente al municipio de Bacalar, que dejó a una víctima con severas secuelas físicas.

De acuerdo con la información asentada en el expediente judicial, los hechos se registraron en un campo deportivo de dicha comunidad. En ese sitio, Jorge Antonio “N” se encontraba acompañado por otros tres individuos con quienes arremetió contra un hombre identificado como Rodolfo.

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Según los testimonios recabados por la Fiscalía General del Estado, el grupo utilizó manoplas, herramientas de metal diseñadas para aumentar la contundencia de los impactos en los puños, para golpear a la víctima en diversas partes del cuerpo.

La brutalidad del ataque se concentró en la cabeza de Rodolfo, a quien le propinaron múltiples golpes con los objetos contundentes, causándole heridas de extrema gravedad en el cráneo. Tras la agresión, el grupo de sujetos se retiró del lugar. Ante la magnitud de las lesiones, el herido requirió atención de urgencia y fue trasladado de emergencia a un hospital de la ciudad de Chetumal, por los golpes recibidos.

Las investigaciones preliminares describen a los agresores como un grupo sumamente violento que operaba bajo un esquema de intimidación en la zona rural de Bacalar. La detención de Jorge Antonio “N” representa un avance significativo para las autoridades, quienes lograron ubicarlo tras labores permitieron establecer su paradero.

Sin embargo, este no es el único cargo que enfrenta el detenido. Durante el desarrollo de las investigaciones y tras el cotejo de datos en la base de información criminal, las autoridades revelaron que Jorge Antonio “N” también se encuentra relacionado en una carpeta de investigación por el delito de violación en agravio de una menor de 14 años. Este antecedente agrava considerablemente su situación jurídica, evidenciando un perfil delictivo que ha generado gran indignación entre los habitantes de la comunidad de Divorciados y las zonas aledañas.

Tras su captura, el imputado fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requería. Jorge Antonio “N” permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social de Chetumal.