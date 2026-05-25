Detienen a joven acusado de fraude inmobiliario en Chetumal

La Fiscalía General del Estado logró la detención de Ángel Moisés “N”, de 18 años de edad, en cumplimiento a una orden de aprehensión girada por un juez de control, luego de que fuera señalado por su presunta participación en el delito de fraude genérico cometido en agravio de un ciudadano identificado como Nicanor. La captura del joven pone fin a una serie de engaños que dejaron a la víctima con un importante perjuicio patrimonial tras una operación inmobiliaria fraudulenta.

De acuerdo con las investigaciones integradas en la carpeta judicial, los hechos se originaron cuando el ahora imputado contactó a Nicanor, ostentándose falsamente como trabajador de una institución bancaria. Bajo esta identidad apócrifa, Ángel Moisés “N” logró ganarse la confianza de la víctima para ofrecerle en venta una propiedad ubicada sobre la avenida Flamboyanes, dentro del fraccionamiento Arboledas, en esta ciudad.

El hoy detenido convenció a Nicanor de formalizar un contrato de compraventa por el inmueble, fijando un costo total de 220 mil pesos. Con el propósito de concretar la transacción, el joven se presentó como la persona facultada para realizar el traspaso, pese a que, tras las indagatorias posteriores, se confirmó plenamente que no era apoderado legal del inmueble ni contaba con ninguna facultad o atribución para disponer de dicho patrimonio ni representar al banco que mencionaba.

Bajo engaños, el imputado solicitó un pago inicial como parte del acuerdo, logrando que la víctima le entregara la cantidad de 150 mil pesos. Posteriormente, ambos establecieron el compromiso de que el resto del adeudo, equivalente a 70 mil pesos, sería cubierto al momento en que se realizara la entrega formal de las llaves y la posesión física de la casa en el fraccionamiento Arboledas.

Noticia Destacada Alertan por circulación de billetes falsos en el sector comercial de Chetumal

No obstante, una vez que el imputado obtuvo el dinero pactado inicialmente, la entrega del predio nunca se concretó. Nicanor comprendió que había sido víctima de un engaño y procedió a interponer la denuncia formal ante el Ministerio Público.

Las autoridades ministeriales, tras analizar las pruebas presentadas y corroborar la falsedad de la documentación y los cargos que el joven se atribuía, solicitaron al Poder Judicial el mandato de captura correspondiente.

Tras ser localizado, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial para enfrentar las acusaciones por fraude genérico. En las próximas horas, se definirá su situación jurídica en la audiencia de vinculación a proceso, mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias para determinar si el detenido está involucrado en otros actos similares cometidos bajo el mismo modus operandi en contra de más ciudadanos en la capital del estado.