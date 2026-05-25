Desmantelan presunta casa de seguridad en la colonia Juan Bautista de Carrillo Puerto

Autoridades de investigación y castensrense desmantelan centro de operaciones de criminales y decomisan arsenal en la colonia Juan Bautista Vega. Los criminales lograron escapar en los predios colindantes.

Este día el fiscal general, Raciel López Salazar, informó durante su conferencia semanal que la intervención tuvo lugar en un inmueble de la colonia Juan Bautista Vega, como parte de las indagatorias por casos de desaparición de personas.

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La autoridad refirió que el despliegue fue resultado de un esfuerzo conjunto entre la Policía de Investigación de la Fiscalía, la policía local, el Ejército, Guardia Nacional y la Marina, logrando el aseguramiento del sitio.

Dentro del domicilio, las autoridades localizaron un importante arsenal que incluye siete armas largas —entre fusiles AK-47 y R-15—, dos armas cortas calibre 9 mm y un lanzagranadas.

Asi mismo, fueron confiscados 42 cargadores de diversos calibres, cuatro cargadores de alta capacidad tipo tambor y 90 cartuchos útiles calibre 5.56 mm.

Asi mismo, fueron confiscados 42 cargadores de diversos calibres, cuatro cargadores de alta capacidad tipo tambor y 90 cartuchos útiles calibre 5.56 mm.

Además del armamento, el operativo permitió el decomiso de equipo táctico como cascos, chalecos y placas balísticas, junto con tres vehículos que incluyen camionetas Hilux y unidades compactas marca Audi e Ibiza.

En el lugar también se encontraron dosis de cocaina y diversos equipos de telefonía móvil.