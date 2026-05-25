Fallece una mujer en Ciudad del Carmen; se cayó en su baño

La mañana de este lunes se registró una fuerte movilización de autoridades y cuerpos de emergencia en un domicilio de la colonia Renovación Segunda Sección, luego del reporte de una mujer sin signos vitales al interior de su domicilio, situación que generó preocupación entre vecinos y familiares.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle Abelardo Carrillo Zavala, entre Gardenia y Delicias, lugar donde familiares de una mujer adulta arribaron tras ser alertados por otros parientes, quienes indicaban que la femenina se encontraba inconsciente dentro del baño.

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De acuerdo con los primeros reportes, al ingresar al sanitario encontraron a la mujer tirada bocabajo y sin responder a los llamados, por lo que de inmediato solicitaron la presencia de las autoridades y cuerpos de emergencia.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal Preventiva, así como personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la Fiscalía, quienes realizaron las diligencias correspondientes para verificar la situación y determinar las causas del fallecimiento.

Tras las investigaciones preliminares, las autoridades indicaron que presuntamente se trató de una muerte accidental, ya que todo apunta a que la mujer habría resbalado mientras se encontraba en el baño, sufriendo una caída que le provocó la muerte.

Durante las diligencias también arribaron representantes de funerarias locales, quienes dialogaron con los familiares para ofrecer sus servicios funerarios.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer los generales de la mujer fallecida, mientras sus familiares permanecieron consternados ante lo ocurrido.