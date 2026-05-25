Ventas de autos en Yucatán crecen 9.2% y superan crecimiento nacional en 2026

Las ventas de automóviles en Yucatán crecieron 9.2% durante el primer cuatrimestre del 2026, un avance superior al promedio nacional que colocó al estado entre los mercados automotores con mayor dinamismo del país.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), con datos de Urban Science, entre enero y abril de este año Yucatán acumuló 11 mil 711 compradores de vehículos, es decir, mil 711 unidades más respecto al mismo periodo de 2025. Con este resultado, la entidad se ubicó en el décimo lugar nacional y concentró 2.5% del total de ventas registradas en México.

Contraste

El desempeño estatal contrastó con el comportamiento nacional. En todo el país, las ventas de autos crecieron apenas 1.1% en el mismo periodo, al pasar de 471 mil 684 a 477 mil 045 unidades comercializadas.

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Mientras Yucatán mantuvo una tendencia ascendente, otras entidades con fuerte participación en el mercado reportaron retrocesos: Ciudad de México, líder nacional en ventas con 74 mil 826 compradores acumulados, registró una caída de 3% respecto al año anterior; el Estado de México disminuyó 1.4%, con 55 mil 565 unidades, y Nuevo León tuvo una variación mínima de 0.2 por ciento, con 42 mil 057 compradores.

En el Sureste, Quintana Roo se mantuvo como la entidad con mayor número de ventas acumuladas, al contabilizar 12 mil 361 unidades y un crecimiento de 4.7%, apenas por encima de Yucatán y en el noveno lugar nacional; Tabasco reportó cinco mil 173 y un incremento de 5.2%; Campeche alcanzó tres mil 503 unidades vendidas, con un crecimiento de 3.1%; Chiapas destacó como la entidad de la región con mayor al registrar un aumento de 8.7% y acumular 11 mil 509 compradores.

Sólo durante abril, Yucatán sumó dos mil 563 compradores de automóviles, cifra superior a las dos mil 481 unidades registradas en el mismo mes de 2025, lo que representó un crecimiento mensual de 3.3%.

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Con ese volumen de ventas, el estado ocupó el lugar 13 del ranking mensual nacional. En contraste, Quintana Roo superó a Yucatán en abril con tres mil 473 unidades y un crecimiento de 25.7%, el más alto de la región en ese mes.

El desempeño de Yucatán refleja el fortalecimiento del mercado interno y la creciente demanda de vehículos en la entidad, en un contexto nacional donde el sector automotor mantiene un crecimiento moderado.