Protesta por falta de luz: Antimotines de la Guardia Nacional rompen bloqueo vecinal en el Puente Zacatal

La noche del pasado domingo se registró una intensa movilización de elementos antimotines en los accesos a las colonias Emiliano Zapata y Manigua, luego de que un grupo de vecinos bloqueara importantes vías de circulación en protesta por la falta de energía eléctrica en sus domicilios.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida 10 de Julio y la avenida Satélite, donde decenas de inconformes se congregaron para impedir el paso vehicular. Esto generó un severo caos vial en una de las zonas con mayor flujo de automovilistas y transportistas de la ciudad, especialmente en las inmediaciones del puente Zacatal.

Ante el bloqueo, al lugar arribaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública, así como personal antimotines de la Guardia Nacional, quienes portaban equipo de protección y escudos para contener cualquier posible altercado. Tras varios minutos de diálogo y confrontaciones verbales con los manifestantes, las autoridades lograron dispersar a los inconformes y liberar las vialidades sin que se reportaran personas lesionadas ni detenidas.

Habitantes de Manigua y Emiliano Zapata exigieron restablecer la luz. / Israel Lozano

De acuerdo con testigos, aunque hubo momentos de tensión entre ciudadanos y uniformados, la situación no pasó a mayores y no fue necesario el uso excesivo de la fuerza para restablecer el orden en la zona.

Luego de retirar el bloqueo, las autoridades permanecieron en el sitio durante casi una hora para evitar que nuevamente se obstaculizara el tránsito. De este modo, garantizaron la circulación de vehículos particulares, unidades de carga y transporte público que diariamente utilizan esa importante arteria vial.

Tras la reapertura de las calles, el flujo vehicular comenzó a normalizarse gradualmente en el puente Zacatal y las vialidades aledañas, mientras los habitantes afectados continuaron exigiendo una pronta solución a las fallas en el suministro eléctrico que, aseguraron, llevan varias horas afectando a numerosas familias del sector.

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JGH