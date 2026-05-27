Abuelito fallece mientras esperaba despensa en Villas Otoch de Cancún

Una persona de la tercera edad falleció en el fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, cuando sufrió un infarto en la fila de espera para recibir una despensa de un programa social, en una escena que causó consternación entre los asistentes, a quienes llamó la atención que el perrito del ahora occiso permaneció acostado junto al cuerpo, en lo que se realizaban las diligencias correspondientes.

Las primeras versiones señalaron que el “abuelito”, de aproximadamente 70 años de edad, se encontraba acompañado de su esposa y de su mascota, cuando esperaba su turno para recibir una despensa en el transcurso de la mañana de este miércoles en la Supermanzana 259.

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Sin embargo, el adulto mayor empezó a tener complicaciones en su estado de salud, posiblemente por un infarto y posteriormente se desvaneció en la vía pública.

Paramédicos de una ambulancia particular acudieron al lugar y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo cual cubrieron el cuerpo con una sábana quirúrgica.

Algunos vecinos comentaron que el perrito del ahora occiso lo acompañó en estos últimos momentos y permaneció acostado junto al cuerpo, hasta que acudieron las autoridades correspondientes para realizar el levantamiento del cadáver.