Hombre muere tras enfrentamiento con policías en azotea en Chetumal

La mañana de este jueves se registró un operativo policiaco en los alrededores del mercado Lázaro Cárdenas, luego de que se reportara a un hombre en la azotea de varios establecimientos ubicados sobre la avenida Calzada Veracruz, entre las calles CNC y Marciano González.

Elementos de policiales acudieron al sitio tras recibir el reporte ciudadano y accedieron a la azotea con la intención de dialogar con el sujeto y persuadirlo de bajar. De acuerdo con los primeros informes, durante la intervención el hombre mostró una actitud agresiva y arremetió contra los agentes con un arma blanca.

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En el altercado, uno de los oficiales se encontró en una situación de riesgo inminente al estar a punto de ser acuchillado, por lo que activó su arma de cargo en defensa propia. El presunto agresor resultó herido y perdió la vida en el lugar de los hechos.

Paramédicos se trasladaron al sitio tras el incidente para brindar atención médica; sin embargo, al valorar al hombre confirmaron que ya no presentaba signos vitales. La zona fue acordonada por autoridades para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo por parte de los servicios periciales.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del fallecido ni los motivos que lo llevaron a subir a la azotea. La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación para esclarecer los hechos.