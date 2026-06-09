Vecinos realizan manifestación en Cancún y retienen a empleado de la CFE por falta de luz en sus casas

Una manifestación de vecinos se registró la noche de este martes en el fraccionamiento Residencial Turquesa, debido a que tienen 24 horas sin el servicio de energía eléctrica.

Los habitantes bloquearon la circulación en la avenida Girasoles en el cruce con la calle Diamante, en la Supermanzana 249, alrededor de las 20:30 horas, en demanda de una pronta solución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Al lugar acudió un inspector de la CFE para verificar esta situación y al informar que la solución podría demorar 3 días, lo acorralaron y exigieron la reparación del desperfecto para esta misma noche, pues de lo contrario no lo dejarían retirarse.

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Ante esto, arribaron policías municipales y agentes de Tránsito para evitar algún posible disturbio, mientras la CFE envió al lugar a una cuadrilla de trabajadores para tratar de reparar el desperfecto que mantiene sin luz a los habitantes desde hace 24 horas.

La situación afecta una extensa zona de edificios de departamentos, en por lo menos cuatro calles del fraccionamiento.

Los inconformes mencionaron que esta situación provocó que se descompusieran sus alimentos que requieren refrigeración, mientras los comercios reportaron pérdidas económicas. Por este motivo iniciaron la manifestación y retuvieron a un empleado de la CFE para exigir una pronta solución.