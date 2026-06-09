Michelle Rodriguez, acttriz de “Rápido y Furioso” llega a Monterrey por el rally Gumball 3000

Michelle Rodríguez, la icónica actriz que interpreta a "Letty Ortiz" dentro de la saga de películas de autos más famosa del cine generó emoción al presentarse en Monterrey. La actriz llegó a tierras mexicanas este martes 9 de junio debido a su participación en el rally Gumball 3000.

El evento transformó el centro de la ciudad en un escenario digno de Hollywood, reuniendo a miles de fanáticos del asfalto y la cultura automotriz. Sin embargo; la aparición de Michelle generó gran emoción entre los fanáticos de “Rápido y Furioso” que no dudaron en tomarse fotografías al lado de ella.

¿Cómo fue la aparición de Michelle Rodríguez en Monterrey?

A bordo de un imponente auto deportivo, Michelle Rodríguez visitó Monterrey. La actriz quien se encuentra participando en la caravana de superautos, rally Gumball 3000, ingresó a territorio mexicano a través del Puerto Fronterizo Colombia-Laredo. Hecho que no pasó desapercibido por los fanáticos de los autos.

Los organizadores eligieron la aduana de Nuevo León debido a la seguridad y conectividad que ofrece, utilizando la nueva Carretera La Gloria-Colombia para trasladarse directamente hacia Monterrey. Este recorrido sirvió también para marcar la apertura de la Ruta Mundialista Binacional Nuevo León-Texas.

La actriz estadounidense se mostró sumamente accesible: dedicó unas palabras de agradecimiento por el cálido recibimiento, firmó autógrafos y se tomó fotografías con los apasionados seguidores que inundaron las redes sociales con las imágenes del encuentro con Michelle.

¿Cuál es la ruta del rally Gumball 3000?

Esta edición 2026 del rally contempla un trayecto aproximado de 4 mil 800 kilómetros bajo el concepto "Road to the World Cup" (Camino al Mundial). El recorrido inició el pasado 5 de junio en Miami, Florida, y tras pasar por Austin y Monterrey, la caravana continuará su ruta hacia San Miguel de Allende, Guanajuato, para finalmente llegar a la Ciudad de México.

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