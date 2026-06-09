¿A qué hora lloverá este 11 de junio en CDMX y cuál es la probabilidad de tormenta en la inauguración del Mundial 2026?

La Ciudad de México se prepara para vivir una jornada histórica este jueves 11 de junio con la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México, pero las condiciones meteorológicas podrían convertirse en un factor a tomar en cuenta para los miles de aficionados que asistirán al evento.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos difundidos para la capital del país, la mañana transcurrirá con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 15 y 17 grados Celsius. Sin embargo, conforme avance el día aumentará la probabilidad de precipitaciones.

Según el pronóstico compartido por autoridades meteorológicas, entre las primeras horas de la tarde se esperan lluvias ligeras con una probabilidad del 60 por ciento y temperaturas de entre 23 y 25 grados. Posteriormente, durante la noche, el riesgo de tormentas eléctricas se mantendrá en un 60 por ciento, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 20 grados.

¿Lloverá durante la inauguración?

La ceremonia inaugural del Mundial está programada para realizarse antes del partido entre México y Sudáfrica, por lo que los asistentes podrían beneficiarse de las condiciones relativamente estables previstas durante la mañana y las primeras horas del mediodía.

Diversos reportes meteorológicos señalan que la mayor probabilidad de lluvia se concentraría durante la tarde y la noche, por lo que el riesgo de precipitaciones durante el arranque de la fiesta mundialista sería menor, aunque no puede descartarse la presencia de lloviznas aisladas debido a la temporada de lluvias que afecta actualmente al Valle de México.

Temporada de lluvias y posible influencia de "Boris"

La situación meteorológica ocurre en medio de una semana marcada por lluvias fuertes en distintas regiones del país, impulsadas por canales de baja presión y los efectos asociados a la tormenta tropical "Boris" en el Pacífico mexicano. Autoridades han advertido que la Ciudad de México continuará registrando precipitaciones durante varios días.

Ante este panorama, la recomendación para quienes acudirán al Estadio Ciudad de México o a los distintos Fan Fest instalados en la capital es llevar impermeable, ropa adecuada para lluvia y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales del pronóstico del tiempo.

Aunque la amenaza de una tormenta intensa durante la ceremonia inaugural parece reducida, la posibilidad de lluvia aumenta significativamente conforme avance la tarde, por lo que el Mundial 2026 podría comenzar bajo un cielo nublado y con la lluvia como invitada especial.