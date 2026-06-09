Jacob Elordi, actor de Euphoria vive tenso momento con fan en Japón: “No me toques”

El actor australiano Jacob Elordi, conocido mundialmente por su papel de Nate Jacobs en la serie “Euphoria”, protagonizó un tenso momento con un seguidor en las calles de Japón. El incidente quedó registrado en un video grabado por un testigo y se viralizó rápidamente en las redes sociales.

El incidente se volvió rápidamente viral en diversas plataformas debido a que el actor se mostró incómodo en el incidente. La situación generó debate en diversas redes sociales donde algunos usuarios apoyaron al actor, mientras que otros señalaron que su reacción fue grosera.

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¿Cómo fue el tenso momento entre el fan y Jacob Elordi en Japón?

El suceso ocurrió cuando la estrella de Hollywood salía de un establecimiento comercial y un fanático se le acercó en la vía pública con la intención de tomarse una fotografía. Sin embargo, durante el acercamiento, el seguidor colocó una mano sobre la espalda de Jacob Elordi.

Este contacto físico no solicitado tomó por sorpresa al actor australiano, quien reaccionó de manera inmediata, deteniendo su marcha de forma tajante. Visiblemente incómodo pero manteniendo la compostura, el intérprete se dio la vuelta, miró fijamente al hombre y le puso un límite claro.

"Por favor, no me toques, hermano" dijo el actor en inglés, ("Please don't touch me, bro"). Tras pronunciar la frase con un tono firme, Elordi se retiró rápidamente del lugar, dejando al seguidor y a los presentes en completo silencio.

Reacción de los usuarios a la situación

Como era de esperarse, el video polarizó a los internautas. Una gran parte de los usuarios defendió la postura de Elordi, argumentando que ser una figura pública no le da derecho a los extraños a invadir su espacio personal; por otro lado, algunos detractores calificaron su respuesta como "exagerada", señalando que el fan no tenía malas intenciones.

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