Capturan en Cancún a taxista con armas, marihuana y chocolates con THC

Un presunto integrante de una célula de narcomenudeo fue capturado por policías estatales en el fraccionamiento Villas del Caribe, en la Supermanzana 520 de Cancún, cuando se encontraba en un taxi y tenía más de 4 kilos de marihuana, dos armas de fuego y paquetes de chocolates mezclados con marihuana.

El detenido fue identificado con el nombre Edson Jovani “N”, quien tenía a su cargo un vehículo rotulado como taxi, el cual utilizaba presuntamente para sus actividades delictivas.

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El operativo fue realizado por elementos de la Dirección de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo, cuando realizaban un recorrido de vigilancia en la calle Villas Marmara, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.

Los elementos detectaron a un sujeto que estaba parado junto a la cajuela de un vehículo estacionado en el tramo comprendido entre las calles Villas del Jordán y Villas del Mar, en donde estaba manipulando varias bolsitas que contenían vegetal con características similares a la marihuana.

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En una revisión detectaron que tenía en una bolsa tipo pechera un total de 60 bolsitas con marihuana, 32 dosis de la droga conocida como cristal y una pistola, tipo escuadra, con 8 cartuchos útiles, calibre 9 milímetros. También tenía en su poder un arma de fuego, tipo subfusil, semiatomática, calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con 6 cartuchos.

En el interior del vehículo, marca Nissan, tipo Versa, de color blanco con franjas verdes del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo, localizaron una bolsa ecológica con 8 bolsas de plástico transparente que contenía 500 gramos de marihuana cada una, además de dos cajas chicas y dos cajas grandes con chocolate comestible con la sustancia THC, con la estampa de un león con la leyenda “viaje azteca”, con un total de 36 piezas de este producto que contiene marihuana.

El presunto narco-taxista fue puesto a disposición la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, por delitos Contra la Salud y Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.