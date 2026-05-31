Lluvias y vientos derriban árboles y dejan caminos inundados en la zona maya de Quintana Roo

Caminos con arboles y ramas caídas, e inundaciones en los caminos de acceso a las comunidades, es lo que ha dejado en su paso por la zona maya de Quintana Roo el mal tiempo. Uno de los caminos que fue cerrado por la caída de árboles, fue el tramo que comunidad a Petcacab, Chanchen Comandante, y los caminos de Kopchen – Naranjal Poniente, además del tramo San José Segundo – San Felipe Berriozabal, se ha venido agravando con las intensas lluvias.

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De acuerdo a información que se pudo indagar con vecinos de las zona que fueron afectados por el mal tiempo, como la ruta de San José Segundo- San Felipe Berrizabal, don Fredy Chi, hizo referencia que a pesar de que se hecho el levantamiento por parte de la Secretaria de Obras Públicas para que se pueda hacer las rehabilitaciones necesarias en este tramo, pero las lluvias que se han precipitado ha generado que este camino se llene de agua y por lo tanto el asfalto o el material petreo quede blando y con el paso de los vehículos se dañe a un mas este camino.

Siguió diciendo que “esperemos que ya pronto inicien los trabajos para que se deje de padecer por parte de las personas que hacen uso de esta comunidad, para llegar a sus localidades, como Cancepchen, Trapich, San Felipe Berriozabal, y ademas de los que van a San Ramón y la ruta de los Chunes.

Mientras que las ultimas horas, el camino que conduce a Cancepchen, se vio afectado parcialmente con la caída de un árbol que vino a bloquear un carril de este camino, por lo que es necesario a que el objeto que obstruye el camino sea retirado antes de que provoque algun accidente.

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En el tramo de Polinkín- Petcacab, ha sido la misma situación donde las fuertes lluvias y acompañado por vientos huracanados, vino a derribar varios arboles en este tramo, y ante esta situación los mismos habitantes de la localidad de Petcacab, se encargaron de realizar los trabajos necesarios para poder despejar este camino. Por lo que desde a temprana hora, los vecinos de esta localidad, se organizaron, para que con machete en mano, y el apoyo de motosierras se encargaron de trozar los troncos y ramas para limpiar la carretera.