Acanceh busca recuperar el título de villa; iniciativa ya está en el Congreso de Yucatán

Autoridades municipales presentaron ante el Congreso del Estado de Yucatán una iniciativa para que Acanceh recupere la categoría de villa, rango que perdió hace más de un siglo y que actualmente ostenta como pueblo.

La propuesta fue aprobada previamente durante una sesión de Cabildo encabezada por las autoridades locales, quienes expusieron el proyecto a los regidores del ayuntamiento.

Tras el respaldo unánime de los integrantes del Cabildo, la iniciativa fue enviada al Poder Legislativo, donde será analizada y posteriormente aprobada o rechazada por las y los diputados.

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De acuerdo con las autoridades municipales, Acanceh cumple con los requisitos demográficos, urbanos y de desarrollo establecidos por la legislación estatal para obtener nuevamente dicha categoría

Entre los argumentos presentados destacan el crecimiento de la infraestructura urbana y el aumento de la población, así como la consolidación de los servicios básicos y una importante actividad comercial que impulsa la economía local.

Asimismo, se señaló que Acanceh forma parte activa de la nueva zona metropolitana de Yucatán y que actualmente figura entre los 30 municipios considerados prioritarios para el desarrollo estatal.

La historia administrativa de Acanceh registra diversos cambios de categoría a lo largo de los siglos. Según datos históricos, en 1876 el Congreso del Estado le otorgó el rango de villa, condición que mantuvo durante varias décadas.

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Posteriormente, en 1914, durante el gobierno de Prisciliano Cortés, Acanceh recibió la categoría de ciudad. Sin embargo, este reconocimiento tuvo una duración de apenas un año, ya que en 1915 el gobernador constitucional, Salvador Alvarado Rubio, anuló todos los actos oficiales realizados por el denominado gobierno huertista en Yucatán, por lo que la localidad perdió dicho rango. Desde entonces, Acanceh es catalogado como pueblo.

Ahora, más de 140 años después de haber obtenido por primera vez el rango de villa, las autoridades buscan que el Congreso del Estado de Yucatán restituya esa categoría.