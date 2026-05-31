Riña en penal de Aguaruto deja muertos y heridos en Sinaloa; suspenden visitas y refuerzan seguridad

Una riña registrada la mañana de este domingo 31 de mayo al interior del penal de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, dejó varias personas muertas y otras lesionadas, de acuerdo con información preliminar difundida por autoridades estatales.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa confirmó que se activó un operativo de seguridad luego de los hechos ocurridos dentro del centro penitenciario, donde participaron elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

Las autoridades señalaron que la situación fue controlada y que el módulo donde ocurrió el enfrentamiento permanece bajo resguardo mientras continúan las revisiones de seguridad al interior del penal.

Suspenden visitas tras hechos violentos

Como medida preventiva, la SSP informó que las visitas programadas para este domingo quedaron suspendidas hasta nuevo aviso, mientras continúan las labores de vigilancia y las investigaciones correspondientes.

Además, se mantiene presencia de fuerzas federales y estatales en los alrededores del centro penitenciario para evitar nuevos incidentes y reforzar el control en la zona.

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Hasta el momento, las autoridades estatales no han precisado oficialmente el número de víctimas mortales ni de personas heridas derivadas de la riña.

Fiscalía de Sinaloa investigará los hechos

La Secretaría de Seguridad Pública indicó que será la Fiscalía General del Estado de Sinaloa la encargada de realizar las investigaciones para esclarecer cómo inició el enfrentamiento dentro del penal.

De manera extraoficial, medios locales señalaron que la riña habría dejado al menos siete personas privadas de la libertad sin vida, presuntamente atacadas con armas punzocortantes.

Los reportes preliminares también apuntan a que el conflicto se originó en el módulo 7 del penal y estaría relacionado con el consumo de bebidas alcohólicas entre internos, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

#SSPSinaloa informa que, este 31 de mayo de 2026, se suscitó una riña al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en la ciudad de Culiacán. Actualmente, la situación se encuentra controlada; sin embargo, se tiene conocimiento de que hay personas privadas de la libertad… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) May 31, 2026

Refuerzan vigilancia en centros penitenciarios

Los hechos ocurridos en Aguaruto reavivaron la atención sobre las condiciones de seguridad al interior de los centros penitenciarios de Sinaloa, particularmente en uno de los penales con mayor historial de incidentes violentos en la entidad.

Las autoridades estatales no han informado si habrá traslados de internos o nuevas medidas de control tras la riña registrada este domingo.

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