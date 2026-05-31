Gobernadores de Morena respaldan a la presidenta Sheinbaum desde plazas públicas durante informe a dos años del triunfo

Gobernadoras y gobernadores afines a Morena y a sus partidos aliados acompañaron desde sus estados el mensaje de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien encabezó este domingo el informe “Honestidad, resultados y amor a la Patria. Rendición de cuentas a dos años del triunfo” desde el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.

A diferencia de otros actos concentrados en la capital del país, en esta ocasión se realizaron encuentros simultáneos en 31 plazas públicas, donde militantes, simpatizantes y ciudadanos siguieron el mensaje de la mandataria federal. El formato permitió exhibir la fuerza territorial de Morena y mantener a Sheinbaum en la agenda política nacional.

Gobernadores de Morena siguen informe de Sheinbaum desde sus estados

Entre las mandatarias estatales que participaron se encuentra Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, quien realizó un enlace desde su entidad con las personas reunidas en el Monumento a la Revolución. Durante su intervención, felicitó a la presidenta y agradeció el respaldo del gobierno federal.

En Tlaxcala, Lorena Cuéllar afirmó que México cuenta con una presidenta surgida de la lucha popular.

Por su parte, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, reiteró su respaldo a Sheinbaum y a la continuidad de la Cuarta Transformación.

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Delegados de Bienestar encabezan actos en estados de oposición

En las entidades gobernadas por partidos de oposición, los mensajes fueron encabezados por delegados de Bienestar. Este fue el caso de plazas públicas en Querétaro, Nuevo León, Aguascalientes y Guanajuato, donde también se organizaron concentraciones para seguir el informe presidencial.

El acto central se realizó en el Monumento a la Revolución debido a que el Zócalo capitalino permanece ocupado con infraestructura instalada para el Fan Fest del Mundial de Futbol.

Invito a todas y todos los chiapanecos a acompañar, a la distancia, a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo @Claudiashein en la celebración del segundo año del triunfo del pueblo de México.



Nos vemos este 31 de mayo, a las 09:30 horas, en el Parque Bicentenario de Tuxtla… pic.twitter.com/Ttm2DASmkp — Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) May 29, 2026

Sheinbaum centra mensaje en soberanía y no injerencia extranjera

El informe de Sheinbaum también tuvo como eje la defensa de la soberanía nacional y el rechazo a la injerencia extranjera.

La honestidad da resultados y #AquíEstáTlaxcala, apoyando y respaldando a nuestra Presidenta @Claudiashein. La cita es hoy a las 08:30 en el zócalo de nuestro estado. pic.twitter.com/FVtpi9Mm75 — Lorena Cuéllar (@LorenaCuellar) May 31, 2026

Este posicionamiento ocurre en medio de tensiones recientes relacionadas con Estados Unidos, señalamientos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la participación de agentes de la CIA en un operativo contra un narcolaboratorio en Chihuahua.

Con este acto, la presidenta buscó reforzar su narrativa de rendición de cuentas, unidad política y defensa del proyecto de la Cuarta Transformación a dos años de su triunfo electoral.

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