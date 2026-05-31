Presidenta Sheinbaum presume logros a dos años del triunfo: inversión, empleo, bienestar y obras públicas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este domingo 31 de mayo de 2026 el evento “A dos años del triunfo” desde el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, donde presentó un balance de los principales avances de su administración y defendió la continuidad de la Cuarta Transformación.

Ante simpatizantes reunidos en la capital del país, la mandataria recordó que hace dos años cerca de 36 millones de mexicanas y mexicanos respaldaron en las urnas el proyecto iniciado por Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum sostuvo que ese resultado significó un mandato para impedir el regreso de lo que definió como un pasado de privilegios, corrupción y abandono del pueblo.

Durante la primera parte de su discurso, la presidenta afirmó que su gobierno ha mantenido una política de austeridad, cercanía con la población y rendición de cuentas. Señaló que los salarios de altos funcionarios no han aumentado, que el gasto corriente se redujo 10 por ciento y que la recaudación creció 4.8 por ciento en términos reales sin incrementar impuestos.

¿Qué logros económicos destacó Claudia Sheinbaum?

Sheinbaum aseguró que la economía mexicana se mantiene estable pese al contexto internacional, marcado por cambios en la política arancelaria de Estados Unidos y conflictos externos. Entre los datos que resaltó, mencionó una inversión extranjera directa de 23 mil 591 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, cifra 10.4 por ciento superior a la de 2025.

También señaló que el desempleo se ubicó en 2.5 por ciento, que se crearon 669 mil empleos y que abril de 2026 fue el abril con mayor empleo formal en la historia del país. Además, afirmó que la inflación y las tasas de interés van a la baja, mientras que 24 productos de la canasta básica redujeron su precio 12 por ciento respecto a 2024.

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La presidenta destacó además la fortaleza del peso, el aumento en exportaciones, una balanza comercial positiva y el crecimiento del turismo durante el primer trimestre del año.

Programas del Bienestar llegarán a más de 42 millones de personas

En materia social, Sheinbaum informó que al cierre de 2026 los Programas del Bienestar alcanzarán a 42 millones 860 mil 296 derechohabientes, con una inversión histórica superior a un billón de pesos.

Entre los apoyos mencionados se encuentran la pensión para adultos mayores, la Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años, los apoyos para personas con discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro, Bienpesca, Producción para el Bienestar, Fertilizantes gratuitos y Sembrando Vida.

La mandataria también destacó avances en soberanía alimentaria, con apoyos a productores de frijol, maíz, cacao, miel y leche.

Educación, salud y vivienda, otros ejes del balance presidencial

Sheinbaum afirmó que la transformación también avanza en las aulas. Recordó que estudiantes de secundaria pública reciben la beca Rita Cetina, que alumnos de primaria contarán con apoyo para útiles y uniformes, y que jóvenes de educación media superior mantienen la beca Benito Juárez.

En salud, señaló que en 20 meses se han puesto en operación 29 hospitales, 10 unidades de medicina familiar, 35 centros de salud y consultorios, además de 70 quirófanos modernos. También destacó el programa Salud Casa por Casa y el avance del IMSS-Bienestar en 24 estados.

Sobre vivienda, indicó que la meta de su gobierno es construir un millón 800 mil hogares para familias con ingresos menores a dos salarios mínimos, además de corregir créditos considerados impagables para más de cinco millones de familias.

A dos años del triunfo: honestidad, resultados, amor al pueblo y a la patria. Ciudad de México https://t.co/yxpKyUV2FX — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 31, 2026

Sheinbaum defiende austeridad y continuidad de la 4T

La presidenta sostuvo que los recursos públicos se destinan a programas sociales, escuelas, hospitales, caminos, vivienda, infraestructura y obra pública. Afirmó que su administración busca consolidar un gobierno cercano al pueblo y alejado de privilegios.

En su mensaje, Sheinbaum insistió en que la continuidad de la Cuarta Transformación se basa en un modelo de “humanismo mexicano” y “economía moral”, con énfasis en la distribución de la riqueza, los derechos sociales y el desarrollo desde abajo.

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