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Quintana Roo / Sucesos

Rescatan a tres hombres luego de extraviarse en la selva en Playa del Carmen

Las autoridades municipales informaron que luego de una amplia búsqueda, las tres personas fueron ubicadas.

Por Gustavo Escalante

31 de may de 2026

2 min

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Los hombres fueron atendidos por paramédicos
Los hombres fueron atendidos por paramédicos / Especial

Rescatan los cuerpos de emergencia a tres trabajadores reportados como extraviados, en una zona selvática al Sur de esta ciudad de Playa del Carmen, los tres fueron revisados y valorados por los paramédicos.

De acuerdo a un comunicado de Protección Civil, luego de recibir el reporte a través del C-5, elementos de la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, desplegó un operativo de búsqueda en el que participaron personal de seguridad del parque Xenses y efectivos de la Policía Turística, quienes coordinaron esfuerzos para localizar a las personas.

De manera extraoficial, medios locales señalaron que la riña habría dejado al menos siete personas privadas de la libertad sin vida

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, los tres trabajadores de una empresa contratista, se encontraban realizando labores en la zona cuando perdieron orientación, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia para iniciar su búsqueda.

Las autoridades municipales informaron que luego de una amplia búsqueda por la zona y que como resultado de los recorridos y acciones implementadas durante la madrugada, las tres personas fueron ubicadas y puestas a salvo, posteriormente, fueron valoradas por personal prehospitalario para verificar su estado de salud.

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Se informó que los trabajadores sintieron miedo al perder el conocimiento en la selva, por unos instantes quedaron desorientados sin hallar la salida, pero gracias a la oportunidad intervención de las autoridades, la búsqueda fue un éxito.

Los tres trabajadores fueron hallados, sanos y salvos, sin embargo, el miedo nadie le quita y hoy tendrán una historia que contar a sus hijos y nietos.

Por su parte las autoridades municipales informaron que con acciones coordinadas y capacidad de respuesta inmediata todo es posible, y reafirmaron su compromiso de garantizar protección de la vida y la atención oportuna de emergencias en beneficio de la ciudadanía.

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