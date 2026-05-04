Irán amenaza a Estados Unidos en el Estrecho de Ormuz y escala la tensión tras plan militar de Trump

La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar tras nuevas amenazas militares en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. El gobierno iraní advirtió que responderá con ataques directos si fuerzas estadounidenses se aproximan a la zona, luego del anuncio del operativo naval impulsado por el presidente Donald Trump.

El conflicto se desarrolla en un contexto de alta fragilidad tras semanas de enfrentamientos y una tregua que no ha logrado estabilizar la región.

Irán lanza advertencia directa a Estados Unidos

Autoridades militares iraníes señalaron que cualquier intento de intervención por parte de fuerzas extranjeras en el estrecho será considerado una provocación. El jefe del mando central del ejército iraní, Alí Abdollahi, dejó claro que las tropas estadounidenses serían objetivo si intentan ingresar o acercarse a esta vía estratégica.

Desde la cancillería iraní también se reforzó el mensaje, al subrayar que el país se asume como garante de la seguridad en el estrecho, el cual —antes del conflicto— operaba sin restricciones, según su postura oficial.

Noticia Destacada Donald Trump duda de acuerdo con Irán y crece tensión por el Estrecho de Ormuz y precios del petróleo

Confusión por presuntos ataques en la zona

En medio de la tensión, surgieron reportes sobre un supuesto ataque iraní contra una fragata estadounidense. Sin embargo, el Comando Central de Estados Unidos desmintió que alguna de sus embarcaciones haya sido impactada.

Paralelamente, Emiratos Árabes Unidos denunció un ataque con drones contra un petrolero operado por su empresa estatal, lo que confirma el clima de riesgo en la región, aunque sin víctimas reportadas.

“Proyecto Libertad”: el plan de Trump que desató la crisis

El detonante más reciente fue el anuncio de Washington sobre una operación para escoltar barcos atrapados en el Golfo Pérsico. El plan, denominado “Proyecto Libertad”, contempla el despliegue de destructores, aeronaves y miles de militares para garantizar la salida de embarcaciones de países ajenos al conflicto.

Trump defendió la medida como una acción humanitaria ante la situación de miles de marineros que permanecen varados, muchos de ellos con limitaciones de suministros.

Impacto en el petróleo y comercio global

El cierre casi total del Estrecho de Ormuz ha generado efectos inmediatos en los mercados internacionales. Aunque el precio del petróleo mostró una ligera estabilización, el barril de referencia se mantiene en niveles elevados, reflejo de la incertidumbre.

Datos del sector marítimo indican que cientos de buques continúan detenidos en la zona, afectando a miles de tripulantes y al comercio global de hidrocarburos.

Irán amenaza a las fuerzas estadounidenses en el estrecho de Ormuz después de que Trump dijera que los militares guiarían a los barcos.👇



Live updates: Iran war, Iran warns American forces in Strait of Hormuz will be attacked if US guides ships | CNN https://t.co/isUfjd2fNV — Manuco (@manuco22) May 4, 2026

Negociaciones estancadas y riesgo de escalada

Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos siguen sin avances significativos. Aunque Teherán presentó una nueva propuesta para poner fin al conflicto, las diferencias sobre el control del estrecho y el programa nuclear persisten.

Mientras ambas potencias mantienen posiciones firmes, el Estrecho de Ormuz se consolida como uno de los puntos más críticos del escenario internacional, con un riesgo latente de escalada militar que podría impactar a nivel global.

Con información de AFP

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