Grave tras derrapar en motocicleta en Bacalar 

Un violento accidente carretero se registró este lunes en el tramo federal que conecta a Bacalar con la capital del estado, dejando como saldo a un joven motociclista con heridas de gravedad y una intensa movilización de los cuerpos de seguridad a la altura de la zona turística conocida como las cabañas Akalki.

El incidente se originó a partir de una falla mecánica imprevista mientras la unidad motorizada se desplazaba a velocidad de carretera.

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La víctima, identificada como César N., transitaba sobre la vía federal cuando uno de los neumáticos de su motocicleta estalló de forma repentina. La pérdida de presión inmediata provocó que el conductor perdiera por completo el control del manubrio, iniciando un derrape que terminó proyectándolo fuera de la cinta asfáltica.

Testigos que circulaban por la ruta al momento del siniestro alertaron de inmediato a las autoridades, describiendo la escena como un impacto seco que dejó al joven tendido e inmóvil sobre el pavimento.

La víctima transitaba cuando uno de los neumáticos de su motocicleta estalló. / Por Esto

Ante el reporte de emergencia, paramédicos del Grupo de Emergencias de Rescate y Emergencias Médicas (GREM) se desplazaron con prontitud al sitio del percance. Al llegar, los técnicos en urgencias médicas encontraron al motociclista con múltiples laceraciones y traumatismos de consideración, por lo que procedieron a realizar maniobras de estabilización en el lugar para asegurar sus signos vitales.

Una vez empaquetado y asegurado en la ambulancia, César N. fue trasladado de urgencia al Hospital Comunitario de Bacalar, donde ingresó al área de cuidados intensivos para una valoración médica profunda.

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La escena del accidente quedó bajo el resguardo de elementos de la Policía Estatal de Caminos, adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Tras concluir con las diligencias de campo y asegurar la zona, las autoridades ordenaron el levantamiento de la motocicleta, la cual presentaba daños estructurales severos tras el arrastre.

La unidad fue enviada mediante una grúa al corralón para quedar bajo resguardo oficial mientras se integra el expediente del caso.

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