Trasladan de urgencia a elemento policial torturado en Nuevo Xcán; despliegan operativo aéreo en Kantunilkín

En una jornada marcada por la violencia y la incertidumbre en el municipio de Lázaro Cárdenas, un oficial de la Policía Municipal fue trasladado de emergencia vía aérea hacia la capital del estado tras haber sido víctima de una privación ilegal de la libertad y tortura.

El agente forma parte de un grupo de cuatro elementos que habrían sido "levantados" durante las primeras horas de la madrugada en la delegación de Nuevo Xcán, ubicada en la zona sur del municipio.

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De acuerdo con información recabada en el lugar de los hechos, el hallazgo de los uniformados se registró en el tramo carretero que conecta a las comunidades de Nuevo Xcán y Nuevo Durango. Los primeros reportes de las fuerzas de seguridad que acudieron al auxilio indican que los cuatro elementos presentaban huellas de violencia extrema.

El reporte preliminar detalla que uno de los oficiales se encontraba en estado crítico, con fracturas expuestas tanto en una pierna como en un brazo, producto de las agresiones sufridas durante su cautiverio.

Fue esta condición de gravedad la que obligó a las autoridades a solicitar la intervención inmediata de la Dirección de Servicios Aéreos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Estado.

Minutos antes de las 09:00 horas, el estruendo de las hélices rompió la calma habitual de la cabecera municipal, el helicóptero de la corporación estatal aterrizó en el campo deportivo "Los Almendros", ubicado en la zona centro de Kantunilkín, para realizar la extracción médica.

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El operativo de traslado estuvo fuertemente custodiado por un nutrido contingente de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes establecieron un perímetro de seguridad que abarcó desde el Centro de Salud local —ubicado a escasos 400 metros del campo— hasta las inmediaciones del recinto deportivo.

La movilización de unidades y el despliegue de agentes estatales generaron una atmósfera de tensión y asombro entre los vecinos de la zona centro, quienes observaron con incredulidad el aterrizaje de la aeronave y el rápido movimiento de las camillas.

Una vez estabilizado el paciente, el helicóptero levantó el vuelo con rumbo a un hospital de alta especialidad, donde el estado de salud del oficial se reporta como delicado pero estable bajo pronóstico reservado.