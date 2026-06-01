Hallan sin vida a un hombre con huellas de violencia en la SM 100 de Cancún

El cuerpo de un hombre fue localizado la mañana de este lunes sobre la calle 125 de la Supermanzana 100, lo que generó la movilización de autoridades municipales y estatales, quienes al llegar confirmaron que la persona estaba inconsciente tirada en la calle.

El reporte se realizó alrededor de las 7:00 de la mañana a través del número de emergencias 911, por lo que elementos de la Policía Estatal se movilizaron hacia la calle 125, entre las calles 16 y 18, muy cerca de las avenidas Chac Mool y José López Portillo. De igual forma, al sitio arribaron agentes de la Policía Municipal.

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Minutos más tarde, los oficiales confirmaron que la persona se encontraba tirada e inconsciente en la vía pública, a un costado de la banqueta, motivo por el que solicitaron la intervención de paramédicos, generándose la movilización de socorristas de la Dirección Municipal de Protección Civil. Fueron estos quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Los paramédicos señalaron que el hombre presentaba múltiples golpes, así como heridas, al parecer causadas con arma blanca, las cuales le provocaron la muerte en cuestión de minutos. Se dio a conocer que se trató de un hombre de aproximadamente 35 años, de complexión media y tez morena, quien vestía camiseta negra, pantalón de vestir negro y zapatos de vestir. El cuerpo de la víctima fue cubierto con una sábana quirúrgica y el área quedó acordonada para preservar los indicios.

Los elementos policiales dieron parte a la Fiscalía General del Estado, por lo que se movilizaron agentes de Servicios Periciales y de la Policía de Investigación, autoridades que iniciaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios y del cuerpo, el cual fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley.

Asimismo, como parte de las investigaciones, la Policía Ministerial ubicó dispositivos de videovigilancia, los cuales serán solicitados mediante oficio con la finalidad de obtener imágenes del momento de los hechos y que estas ayuden al esclarecimiento del homicidio.

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Vecinos de la zona fueron entrevistados por las autoridades y mencionaron que durante la madrugada escucharon ruidos de una discusión en la calle; sin embargo, no salieron de sus viviendas hasta el amanecer, cuando descubrieron el cuerpo tirado en la vía pública y dieron aviso a las autoridades.

Cabe señalar que hasta el momento la víctima permanece en calidad de desconocida, ya que entre sus pertenencias no se localizó ninguna identificación oficial. Se espera que en las próximas horas familiares puedan acudir a identificarlo.