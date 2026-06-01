Más del 65% de los vehículos en Yucatán han realizado el reemplacamiento; habrá multas a partir del 1 de julio

A un mes de que concluya la prórroga otorgada por el Gobierno del Estado para el reemplacamiento vehicular, miles de propietarios de automóviles, motocicletas y otras unidades motorizadas aún no han realizado el trámite, por lo que podrían enfrentar sanciones a partir del 1 de julio.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que hasta el pasado 27 de mayo el programa registraba un avance superior al 65% respecto a las unidades activas que cuentan con placas correspondientes al periodo 2020-2024.

Sin embargo, la dependencia no precisó el número total de vehículos pendientes de regularización, al señalar que esa información corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

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Con ello, alrededor de un tercio del padrón vehicular sujeto al programa aún estaría pendiente de realizar el canje de placas; el plazo fue fijado para el próximo 30 de junio.

Llega a su fin la prórroga

El proceso de reemplacamiento debió concluir originalmente el 31 de diciembre del año pasado. No obstante, ante el número de contribuyentes que no alcanzó a realizar el trámite, las autoridades estatales otorgaron una ampliación extraordinaria de seis meses.

Esa prórroga concluirá el 30 de junio y, hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha anunciado una nueva extensión del plazo, por lo que todo apunta a que la fecha será definitiva.

Ante este escenario, la SSP exhortó a los propietarios de vehículos a no esperar hasta los últimos días para acudir a los módulos de atención, ya que conforme se acerca la fecha límite suelen incrementarse las filas y la demanda de citas.

¿Qué ocurre si no se cambia la placa?

La dependencia recordó que contar con placas vigentes no sólo representa el cumplimiento de una obligación administrativa, sino también permite mantener actualizado el padrón vehicular, brinda certeza jurídica sobre la propiedad de las unidades y fortalece las acciones de identificación y seguridad pública.

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“El reemplacamiento es esencial para el control vehicular y la seguridad de todos los que transitan por nuestras calles”, señaló la corporación.

A partir del 1 de julio, los vehículos que circulen sin placas vigentes podrán ser sujetos a las medidas contempladas en el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán.

Entre las sanciones previstas se encuentran amonestaciones, multas administrativas e incluso la retención de la unidad, dependiendo de las circunstancias detectadas por las autoridades durante las revisiones.

Módulos disponibles

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, la SSP recordó que los ciudadanos pueden realizar parte del procedimiento en línea o acudir directamente a los módulos habilitados en distintos puntos del estado.

En Mérida operan oficinas de atención en el Centro de Servicios Yucatán, el Centro de Convenciones Siglo XXI, City Center, Ciudad Caucel, la Unidad Deportiva Kukulcán y la Dirección de Transporte. En el interior del estado se cuenta con módulos en Valladolid, Progreso, Tizimín, Tekax e Izamal.

La SSP insistió en que mantener la documentación vehicular vigente es fundamental para fortalecer la seguridad y la certeza jurídica de los propietarios, además de facilitar las labores de identificación y vigilancia que realizan las corporaciones encargadas de la seguridad pública en Yucatán.