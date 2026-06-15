Atacan a balazos a un hombre en Playa del Carmen; murió al llegar al Hospital General

Otro hecho violento en menos de 12 horas donde un hombre perdió la vida durante la noche de este lunes luego de ser atacado a balazos en las inmediaciones del fraccionamiento Palmas I, en Playa del Carmen. Aunque la víctima logró trasladarse por sus propios medios hasta el Hospital General de la ciudad para recibir atención médica, falleció al momento de ingresar al nosocomio debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió sobre la avenida Las Palmas con calle Flor de Acanto, donde el ahora occiso se encontraba intentando ingresar a un domicilio cuando fue sorprendido por sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta.

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Testigos señalaron que los agresores se aproximaron hasta el lugar y abrieron fuego en repetidas ocasiones contra la víctima. Durante la agresión se habrían realizado alrededor de ocho detonaciones, de las cuales al menos tres proyectiles impactaron en el cuerpo del hombre, provocándole lesiones de gravedad.

Tras el ataque, los responsables escaparon del sitio con rumbo desconocido sin que se reportaran personas detenidas en relación con los hechos. Mientras tanto, el lesionado logró abandonar la escena y dirigirse por sus propios medios al Hospital General, donde personal médico intentó brindarle atención; sin embargo, poco después se confirmó su fallecimiento.

Luego de los reportes de detonaciones, elementos policiacos acudieron a la zona para resguardar el área donde ocurrió la agresión. El perímetro permaneció acordonado mientras peritos criminalistas realizaban las diligencias correspondientes y el procesamiento de la escena.

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Durante las labores periciales fueron localizados y embalados varios casquillos percutidos que quedaron esparcidos sobre la vía pública, evidencias que fueron integradas a la carpeta de investigación iniciada por este homicidio.

Posteriormente, personal forense se trasladó al Hospital General para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y continuar con los procedimientos legales correspondientes. La víctima permanece en calidad de no identificada de manera oficial.

Hasta el cierre de esta edición no se había informado sobre la ubicación o captura de los presuntos responsables del ataque armado. Las investigaciones continúan para esclarecer el móvil de la agresión y determinar la identidad de los autores materiales.