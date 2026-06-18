Decomisan cerveza presuntamente vendida de manera clandestina en Felipe Carrillo Puerto

En un operativo policial y Fiscalización, se tuvo como resultado el decomiso de casi una veintena de cartones de cerveza en sus diferentes presentaciones que se vendía al público, aparentemente de manera clandestina en una vivienda ubicada en la colonia Leona Vicario.

Los hechos se registraron luego de las 13:00 horas en la calle 77 entre la calle 66 y 64 de la colonia Leona Vicario, cuando llegaron de manera sorpresiva fiscales de la Secretaria de Hacienda Municipal con el apoyo de la Policía Municipal, estos últimos brindaron la seguridad en el entorno para evitar algún incidente.

Noticia Destacada Alertan aumento de fiestas clandestinas entre menores de edad en Cancún

Los encargados de ingresar a la zona, fueron los Fiscales, quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes y que al final procedieron a realizar el decomiso de los productos que se vendían sin los permisos correspondientes.

Por lo que minutos mas tarde los fiscales extrajeron de la vivienda un total de 25 cartones de cerveza tipo Misil vacío de conocida marca, dos planchas de lata y 5 cartones de misil de conocida marca con producto. Tanto los cartones con envase vacío y llenos de cerveza, fueron abordados en una camioneta tras su decomiso.