Policías de Cancún brindan auxilio a un bebé que sufría convulsiones y lo trasladan al hospital

En sus labores de vigilancia, policías municipales auxiliaron a un padre de familia que trataba de llegar a un hospital con su bebé que sufría de convulsiones y realizaron su traslado en una patrulla hasta un consultorio médico.

La situación que mantenía en riesgo la vida del pequeño se registró al mediodía de este domingo en la avenida Lakin, a la altura del fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, en la Supermanzana 259, en donde los elementos notaron que una persona del sexo masculino empezó a pedirles auxilio a gritos.

Los uniformados de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito notaron que el padre de familia levantó la mano en señal de auxilio, mientras que sostenía a un menor, de un año, quien se encontraba convulsionando.

Ante la falta de una unidad médica, los policías dieron prioridad a la seguridad del bebé y le indicaron a su padre, Eduardo Daniel de 32 años, que dejará estacionado su vehículo, porque sería trasladado de inmediato en una patrulla hasta el Hospital General.

La corporación policíaca informó que los elementos de la patrulla 5221 brindaron este apoyo ciudadano para salvar la vida del infante, quien finalmente recibió atención médica.

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De acuerdo con el reporte de la dependencia, la situación fue detectada durante un recorrido de prevención y vigilancia de los oficiales, quienes se encontraban en el cruce de las avenidas Lakin con Niños Héroes, cuando notaron que el padre del niño pedía auxilio.

Con la decisión de realizar el traslado en una patrulla de la corporación, los elementos redujeron los tiempos para que el pequeño pudiera recibir atención de manera más rápida y con esto, pudo ser estabilizado.

Por otra parte, elementos del Cuerpo de Bomberos de Cancún atendieron el reporte de un menor que aparentemente fue dejado solo en el interior de una camioneta estacionada, con los vidrios arriba, cerca de una escuela primaria en la Supermanzana 101.

Los elementos lograron sacar al niño para evitar posibles complicaciones en su estado de salud, debido al fuerte calor y solicitaron la intervención de elementos del Grupo Especializado para la Atención de la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG), sin que se proporcionara más información al respecto.