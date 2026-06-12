Delincuentes intentan robar cajero en un hotel de Playa del Carmen; detienen a uno y cuatro escapan

La madrugada de este viernes se registró una intensa movilización policial en la zona centro de Playa del Carmen, luego de que un grupo de delincuentes intentara sustraer un cajero automático ubicado al interior del Hotel Bosque del Caribe, localizado sobre la avenida 10 con calle 20.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos cinco sujetos arribaron al sitio a bordo de una camioneta Chevrolet Blazer de modelo antiguo con la intención de desprender el cajero de su base y llevárselo completo. Para lograrlo, utilizaron diversas herramientas y realizaron maniobras durante varios minutos, tratando de arrancar el equipo que contenía dinero en efectivo.

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Sin embargo, el plan no salió como lo habían previsto. La presencia de elementos de seguridad y la rápida respuesta de las corporaciones policiacas provocaron que los presuntos responsables abandonaran la operación antes de concretar el robo.

Durante la intervención de las autoridades, uno de los involucrados fue asegurado en el lugar de los hechos, mientras que los otros cuatro lograron darse a la fuga entre las calles del primer cuadro de la ciudad. De inmediato se implementó un operativo de búsqueda en la zona para tratar de localizarlos, aunque hasta el cierre de esta edición no se había informado sobre nuevas detenciones.

Afuera del hotel se encontró la unidad que el grupo uso para trasladarse al sitio / Erick Díaz

En el sitio quedaron asegurados tanto la camioneta presuntamente utilizada para cometer el ilícito como las herramientas empleadas por los sospechosos para desprender el cajero automático. Todos los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para integrarlos a la carpeta de investigación.

Las primeras indagatorias señalan que los delincuentes pretendían trasladar el cajero a otro punto de la ciudad para abrirlo posteriormente y apoderarse del efectivo almacenado en su interior, una modalidad de robo que ha sido utilizada en distintos estados del país.

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El incidente generó expectación entre vecinos, trabajadores y transeúntes que se encontraban en las inmediaciones del centro de Playa del Carmen, quienes observaron el despliegue de unidades policiales y personal de investigación durante varias horas.

Las autoridades continúan con las diligencias para identificar y localizar a los demás participantes en este intento de robo, mientras el detenido permanece bajo investigación para determinar su posible responsabilidad en los hechos.