Contenedor se incendia en la carretera Cobá–Chemax y moviliza a cuerpos de emergencia

Un incendio registrado en un contenedor de carga estacionado a un costado de la carretera Cobá–Chemax provocó una amplia movilización de cuerpos de emergencia y generó momentos de tensión entre automovilistas y habitantes de la zona, debido a la cercanía del siniestro con una estación de servicio. Aunque las llamas alcanzaron gran intensidad y fueron visibles a varios kilómetros de distancia, no se reportaban personas lesionadas.

El incidente ocurrió la mañana de este viernes, en las inmediaciones de la glorieta de acceso a Cobá, donde una densa columna de humo negro comenzó a elevarse sobre la selva y pudo observarse desde distintos puntos del poblado. Testigos alertaron a las autoridades a través de los números de emergencia al percatarse de que el fuego envolvía gran parte de una caja de carga que permanecía detenida junto a la vía de circulación.

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La magnitud del incendio obligó a la intervención inmediata de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes desplegaron unidades y personal especializado para combatir las llamas. Debido a que el fuego se desarrollaba a escasa distancia de una gasolinera, los protocolos de seguridad fueron reforzados para evitar que el calor o alguna chispa alcanzaran instalaciones cercanas y desencadenaran una situación de mayor riesgo.

Durante varios minutos, los bomberos trabajaron de manera coordinada para contener el avance del fuego, atacándolo desde distintos frentes mientras el humo reducía parcialmente la visibilidad sobre la carretera. Las labores se concentraron en enfriar la estructura afectada y evitar que las llamas alcanzaran vegetación seca o algún otro vehículo que se encontrara en las proximidades. La circulación vehicular se mantuvo bajo vigilancia mientras se realizaban las maniobras de control.

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Las primeras evaluaciones apuntan a que los daños fueron principalmente materiales, ya que gran parte del contenedor resultó afectada por el fuego. No obstante, las autoridades aún no han determinado el monto de las pérdidas ni las causas que originaron el siniestro. Peritos y personal correspondiente realizarán las investigaciones necesarias para esclarecer cómo comenzó el incendio.

Mientras continuaban las labores de enfriamiento y supervisión, la zona permaneció bajo resguardo preventivo para garantizar la seguridad de conductores y residentes. Autoridades exhortaron a quienes transitan por el tramo Cobá–Chemax a extremar precauciones y respetar las indicaciones del personal de emergencia, ya que las acciones para descartar cualquier riesgo residual podrían extenderse durante varias horas.