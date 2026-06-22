Macabro hallazgo en Cancún: Encuentran el cuerpo decapitado de un hombre en la SM 259

Un reporte de alto impacto se registró la mañana de este lunes en la Supermanzana 259 de Cancún, luego del hallazgo del cuerpo decapitado de un hombre, hecho que generó una fuerte movilización de autoridades de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con información preliminar, el cuerpo fue localizado sobre la avenida Miguel Hidalgo (Ruta 5), mientras que la cabeza fue encontrada posteriormente dentro de un contenedor de basura ubicado sobre la avenida Leona Vicario.

El reporte fue realizado de manera anónima al número de emergencias 911, donde se alertó sobre una persona abandonada a un costado de contenedores de basura sobre la avenida Miguel Hidalgo. Tras recibir el aviso, las autoridades se trasladaron a la manzana 102 del fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, donde confirmaron que se trataba de un hombre de complexión media y tez morena, quien se encontraba decapitado.

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Vecinos de la zona señalaron a las autoridades que la cabeza de la víctima se encontraba aproximadamente a 500 metros del lugar donde fue hallado el cuerpo, pero del lado de la avenida Leona Vicario. Ante esta información, un grupo de policías se dirigió al segundo punto señalado y confirmó que la extremidad cefálica estaba dentro de un contenedor de basura, entre varias bolsas.

Ambos sitios fueron acordonados por las autoridades para preservar la escena. Al lugar también arribaron elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina y Policía Estatal para brindar seguridad perimetral.

En tanto, la Policía Municipal quedó a cargo del acordonamiento y de la elaboración del Informe Policial Homologado, mismo que fue entregado a la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios.

Datos recabados en el lugar indicaron que la víctima habría sido abandonada entre las 7:00 y 7:30 de la mañana, ya que minutos antes personas transitaban por la zona y el cuerpo aún no se encontraba en el sitio. La víctima fue descrita como un hombre de complexión media y tez morena, quien vestía playera negra y short gris, además de encontrarse descalzo y boca abajo al momento de ser localizado.

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Tras concluir las diligencias, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanece en calidad de desconocido. Se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa precisa de muerte, establecer si presentaba lesiones producidas por arma blanca o de fuego, así como calcular el tiempo aproximado que llevaba sin vida.

Cabe mencionar que en el área donde ocurrió el hallazgo fueron ubicadas cámaras de videovigilancia instaladas en postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). De manera preliminar, se indicó que dichos dispositivos aparentemente no pertenecen al sistema C5, por lo que será la autoridad ministerial la encargada de continuar con las investigaciones.