Encuentran cuerpo decapitado al interior de un domicilio en la Supermanzana 253 de Cancún

Un hombre fue encontrado decapitado la tarde de este jueves dentro de una vivienda ubicada en la Supermanzana 253 de Cancún, movilizando a corporaciones de seguridad y personal de investigación hasta el lugar de los hechos.

El reporte fue recibido alrededor de las 18:27 horas a través del sistema de emergencias, luego de que un familiar acudiera al domicilio situado en la manzana 2, lote 2, casa 93 de la Privada Chacmol y descubriera a la víctima con el desprendimiento de la cabeza en el interior del inmueble.

Tras la llamada de auxilio, elementos de seguridad se trasladaron a la dirección señalada, donde confirmaron el hallazgo. La zona fue delimitada para permitir el desarrollo de las diligencias y la recolección de indicios relacionados con el caso.

De acuerdo con información preliminar obtenida en el sitio, el cuerpo presentaba huellas de violencia. Personal especializado realizó el procesamiento de la escena, documentando diversos elementos que serán integrados a las investigaciones en curso.

Durante varias horas, peritos y agentes ministeriales permanecieron en el domicilio realizando inspecciones tanto en el interior de la vivienda como en áreas cercanas, con el objetivo de obtener información que permita establecer cómo ocurrieron los hechos.

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Habitantes de la privada observaron el despliegue de unidades oficiales y el cierre parcial del acceso mientras se efectuaban los trabajos periciales. Algunos vecinos señalaron que el movimiento comenzó durante las primeras horas de la tarde y se prolongó hasta entrada la noche.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado para la práctica de los estudios correspondientes, mediante los cuales se buscará confirmar oficialmente la identidad de la víctima y determinar aspectos relacionados con la causa de muerte.

Hasta el momento no se han dado a conocer datos personales del fallecido ni se ha informado sobre posibles personas relacionadas con el caso. Tampoco se han revelado detalles sobre las circunstancias previas al hallazgo.

Las indagatorias continúan para reconstruir lo ocurrido dentro del inmueble y determinar la participación de una o más personas en este hecho registrado en una de las zonas habitacionales de la Supermanzana 253. El caso quedó bajo investigación mientras se analizan los indicios recabados y los testimonios obtenidos en el lugar.