Detienen a dos sospechosos por el homicidio de la SM 253 en Cancún; uno es hermano de la víctima

Las investigaciones en torno al hallazgo del cuerpo decapitado de un hombre, en un domicilio del fraccionamiento Paseos ChacMool, continúan en manos de la Fiscalía General del Estado. Hasta el momento dos hombres han sido detenidos como posibles sospechosos, uno es hermano de la víctima.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 de la tarde de este jueves, en la calle Págalo 5 con Págalo 1, manzana 2, supermanzana 253, fraccionamiento Paseos del Mar, momento en el que la expareja del ahora occiso identificado como Pedro N, encontró el cuerpo, dando aviso a las autoridades a través del sistema de emergencias 911.

Noticia Destacada Joven es ejecutado al interior de su departamento en la Supermanzana 107 de Cancún; investigan posible vínculo con amenazas previas

Ante el llamado de hallazgo de un cuerpo decapitado, se activaron los protocolos de seguridad de la Policía Cancún, elementos que al llegar al sitio se entrevistaron con la señora quien les dio acceso a la casa encontrando el cuerpo decapitado en una de las habitaciones.

Datos recabados de manera extraoficial señalaron que, el lunes de esta semana la señora y el ahora occiso se vieron ya que estaban realizando mantenimiento en una casa de Villas Otoch Paraíso, por lo que acudió a la casa de su ex pareja para recoger unas llaves.

La vivienda donde fue hallado el cuerpo quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado / Leonardo Chacón

La señora explicó que al entrar a la privada Págalo vio a Francisco N, hermano de la víctima sentado con su perro en el parque, pero no le tomó importancia y caminó hacia la casa de su ex pareja, al llegar vio la puerta abierta, escuchó música a volumen alto e ingresó observando luces y una parrilla encendida.

Momentos después fue a la habitación descubriendo el cuerpo de la víctima en un colchón y a un costado la cabeza, ante el horror de la escena salió corriendo hacia el parque para hablar con el hermano de la víctima, al cuestionarlo de que había ocurrido, solo le dijo que lo mataron dos hombres y una mujer.

Más tarde, elementos de la Policía de Investigación y peritos forenses de la Fiscalía General del Estado, acudieron al domicilio para las diligencias correspondientes, se confirmó que en la vivienda se encontraron al menos 14 latas y botellas de diversas marcas de cerveza, un cuchillo con manchas de sangre en la cocina y un celular.

Noticia Destacada Hallan sin vida a un hombre con huellas de violencia en la SM 100 de Cancún

Los peritos revisaron el cuerpo confirmando que tenía diversas lesiones tipo corte en la cara, las manos, brazos, tórax, y hombros, al parecer forcejeó con su agresor antes de que lo privaran de la vida. Tras concluir el procesamiento la casa fue asegurada y se colocó cinta para restringir el acceso.

Como parte de las primeras investigaciones, la Fiscalía ordenó la detención del hermano de la víctima y de otro hombre, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de analizar sus declaraciones y determinar la situación legal en las próximas horas.