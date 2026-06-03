Pánico en secundaria de Cancún: Ex alumno ingresa con cuchillo y pirotecnia

Momentos de pánico vivieron los alumnos y maestros de la escuela secundaria Técnica número 11, por un supuesto disparo que se registró en el área de estacionamiento, poco después del horario de entrada y posteriormente se estableció que un ex alumno ingresó con un cuchillo y pirotecnia con intenciones desconocidas.

El adolescente fue detenido por algunos maestros y un padre de familia que se encontraba en la entrada de las instalaciones educativas, ubicadas en la avenida Chichén Itzá, en la esquina con la avenida Bonampak, en donde los alumnos y maestros se encerraron en sus salones, al escuchar una detonación que parecía ser un disparo.

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Las primeras investigaciones señalaron que el menor de edad realizó la supuesta detonación de un petardo en el interior de la escuela, al ingresar por el área de estacionamiento de los maestros.

De hecho, personal de la escuela notó el ingreso del intruso y empezó a seguirlo, con lo que en ese momento se escuchó la fuerte explosión.

Al momento de ser detenido, el joven portaba presuntamente un cuchillo y tenía más pirotecnia, por lo cual fue entregado a los elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito que intervinieron de manera inmediata ante el reporte de la emergencia en la escuela secundaria.

Las autoridades de la escuela comunicaron a los padres de familia que acudieran a la escuela para recoger a sus hijos, debido a que serían suspendidas las clases, mientras se realizan las investigaciones de este incidente.

De hecho, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron momentos después de los hechos para iniciar las investigaciones.