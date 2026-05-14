Campeche acumula 10 amenazas de tiroteos en escuelas

En medio de las amenazas de tiroteos en escuelas de nivel secundaria y media superior de los municipios de Campeche, Champotón y Carmen, únicamente se han iniciado dos carpetas de investigación por los reportes que generaron alerta entre padres de familia, estudiantes y personal docente.

La titular de la Secretaría de Gobierno del Estado, Elisa Hernández Romero, informó que ya existen personas identificadas por estos hechos y advirtió que habrá sanciones, al tratarse de situaciones delicadas que no deben repetirse en la Entidad.

La funcionaria recordó que este tipo de alertamientos surgieron como parte de retos difundidos desde Estados Unidos a través de redes sociales, por lo que consideró fundamental fortalecer la comunicación entre padres e hijos para prevenir riesgos y evitar cualquier afectación dentro de los planteles educativos.

Noticia Destacada Vecinos alertan riesgo de electrocución en colonia de Escárcega

Asimismo, hizo un llamado a las fuerzas políticas para no utilizar el tema como “bandera” o herramienta de confrontación, al considerar que se trata de un asunto sensible que debe atenderse con responsabilidad para evitar una escalada de violencia que afecte a las familias campechanas.

Larga racha En Campeche se han registrado, al menos, 10 casos de amenazas de tiroteos en planteles educativos de nivel secundaria y media superior, situaciones que provocaron ausentismo escolar, suspensión de clases y una importante movilización de autoridades de seguridad y educativas.

En la capital del Estado, las amenazas fueron reportadas en las secundarias números 7, 17, 23, 27 y la Prevo, así como en instituciones de educación media superior como el Conalep y el Cetmar, este último fue el caso más reciente.

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió el 29 de abril en la Escuela Secundaria Técnica Número 28, ubicada en Ciudad Concordia, en San Francisco de Campeche, donde la detonación de un petardo encendió las alarmas entre padres de familia y autoridades en medio del ambiente de incertidumbre generado por las amenazas previas.

Otros casos se registraron en la Secundaria General Número 09 de Pozo Monte, en Champotón, y en la Escuela Secundaria Técnica Número 26 de Ciudad del Carmen, donde surgió el primer reporte de amenaza en la Entidad.

Las autoridades estatales reiteraron que continuará el seguimiento a cada caso, además de reforzar acciones preventivas y de vigilancia en coordinación con directivos escolares, docentes y corporaciones de seguridad pública.