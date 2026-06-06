Detienen a ebrio conductor tras atropellar a peatón y embestir a una patrulla en Playa del Carmen

El conductor de un vehículo en estado de ebriedad fue detenido por agentes de la Guardia Nacional luego de haber atropellado a un peatón y provocar varios accidentes en Playa del Carmen.

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La víctima, luego de sufrir lesiones, fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Villas del Sol de esta ciudad, donde un automovilista cuya identidad no ha sido revelada atropelló a una persona a la altura del primer parque Villas del Sol.

Sin embargo, continuó su marcha y se impactó de nuevo contra un camión de carga, lo que provocó daños materiales a la unidad.

Tras el atropellamiento, el conductor chocó contra un camión de carga. / Por Esto!

Testigos de los hechos solicitaron el apoyo a las autoridades, lo que generó una rápida movilización; elementos de la Guardia Nacional localizaron e iniciaron el operativo, y se inició la persecución al ubicar al presunto responsable, lograron interceptarlo en el cruce de la avenida CTM con la avenida Lilis.

El sujeto, en su desesperación intentó evadir a las autoridades, cortó el paso a la patrulla de la Guardia Nacional y provocó un impacto directo contra la unidad policial.

Luego de provocar el impacto contra la patrulla, las autoridades, al interceptarlo, confirmaron que se encontraba borracho, ante esa circunstancia y por los daños que causó fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales quienes determinarán su situación legal.

Las autoridades deberán de realizar las investigaciones por los delitos de atropellamiento al peatón, donde el hombre fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, lo demás deberá responder por los daños materiales que causó.

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JGH