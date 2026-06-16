Choque entre camioneta y automóvil provoca congestionamiento vial en Ciudad del Carmen

Un aparatoso accidente vehicular registrado frente a la Escuela Secundaria Técnica No. 21, en la colonia Salitral, dejó como saldo daños materiales de varios miles de pesos y afectaciones momentáneas a la circulación, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

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De acuerdo con testigos presenciales, el percance ocurrió cuando la conductora de una camioneta particular marca Suzuki, color rojo, con placas de circulación DJA-307-C del estado de Campeche, intentó incorporarse a la vialidad después de permanecer estacionada sobre la zona.

Sin embargo, al iniciar la marcha presuntamente no se percató de la proximidad de un automóvil Nissan Versa, color azul, con placas DHR-248-B del estado de Campeche, que circulaba en la misma dirección. El conductor de esta última unidad intentó frenar para evitar la colisión, pero no logró detenerse a tiempo, impactando la parte trasera izquierda de la camioneta.

La conductora de la camioneta presuntamente se incorporó sin percatarse de otro vehículo. / Israel Lozano

Tras el fuerte golpe, ambos vehículos resultaron con daños de consideración en sus respectivas carrocerías. A pesar de lo aparatoso del accidente, ninguno de los ocupantes requirió atención médica, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia.

La posición en la que quedaron las unidades involucradas provocó además afectaciones al tránsito vehicular en la zona durante varios minutos, obligando a otros conductores a reducir la velocidad y extremar precauciones mientras se atendía la situación.

Luego de dialogar en el lugar de los hechos, los conductores involucrados optaron por activar sus pólizas de seguro con el objetivo de llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados, evitando así la intervención de elementos de Tránsito Municipal para el deslinde de responsabilidades.

El incidente sirvió como recordatorio de la importancia de verificar las condiciones de circulación antes de incorporarse a una vía, especialmente en zonas de alta afluencia vehicular y escolar.

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JGH