Mujer motociclista resulta lesionada en accidente vial en la Supermanzana 259 de Cancún

Una joven que circulaba en una motocicleta colisionó contra un automóvil que no le cedió el paso en el cruce de las avenidas Lakin y Miguel Hidalgo, en la entrada del fraccionamiento Villas Otoch Paraíso en la Supermanzana 259.

Varios transeúntes y conductores de otros vehículos brindaron auxilio a la motociclista, de 20 años, luego de caer a la cinta asfáltica por la colisión contra el costado delantero derecho de un automóvil, Toyota Yaris de color gris.

Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal (DTM) recibieron el reporte del accidente alrededor de las 17:00 horas de este martes, con lo que acudió el personal del departamento de Peritos para iniciar los trámites correspondientes.

El automóvil era conducido por Julián Edmundo “N”, de 39 años, quien circulaba sobre la avenida Lakin, en el sentido hacia la avenida José López Portillo, de acuerdo al reporte de la DTM y al llegar al cruce con la avenida Miguel Hidalgo, conocida como la Ruta 5, no cedió el paso a los vehículos que circulaban con preferencia.

De esta manera, el conductor provocó ser impactado por la motocicleta en el costado delantero derecho de su automóvil, el cual resultó con algunos daños.

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Por el impacto, la joven cayó a la cinta asfáltica y recibió el auxilio de varias personas que pasaban por el lugar, con lo que permaneció en el área del camellón central de la avenida Miguel Hidalgo, en espera del arribo de una ambulancia.

Posteriormente, paramédicos de una unidad de emergencia le brindaron los primeros auxilios por algunos golpes que sufrió en la caída contra el pavimento, sin que ameritara ser trasladada a un hospital.

El perito de Tránsito inició los trámites correspondientes para el deslinde de responsabilidades y proceder al pago respectivo para la reparación de los daños.

Cabe señalar que los semáforos que se ubican en el cruce de las avenidas Lakin y Miguel Hidalgo han estado presentado fallas y por momentos se mantienen con la luz roja intermitente, por lo que conductores reportaron que este es el motivo por el que se registran complicaciones para circular en esta zona.