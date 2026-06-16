Transportistas de Ciudad del Carmen bloquean accesos a Protexa por adeudos de más de dos años

Trabajadores y representantes de la empresa Autotransportes D’ Reyes realizaron una manifestación pacífica la mañana y tarde de este martes frente a las instalaciones de la compañía Protexa, ubicadas sobre la avenida Periférica Norte, en la colonia Lomas de Holché, para exigir el pago de servicios que, aseguran, permanecen pendientes desde hace más de dos años.

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Como medida de presión, los inconformes colocaron vehículos de transporte en los accesos principales de la empresa, además de instalar pancartas, lonas y equipo de sonido con música, impediendo el ingreso y la salida de personal y unidades de la compañía señalada como deudora.

De acuerdo con los manifestantes, el adeudo corresponde a operaciones y facturaciones que fueron realizadas y entregadas en tiempo y forma, pero que hasta la fecha no han sido liquidadas. Los afectados señalaron que durante meses han intentado obtener una respuesta favorable mediante el diálogo y la negociación, sin recibir soluciones concretas por parte de la empresa.

La protesta fue encabezada por integrantes de Autotransportes D’ Reyes. / Israel Lozano

Los representantes de Autotransportes D’ Reyes manifestaron su inconformidad ante la falta de atención a sus demandas y aseguraron que, pese a múltiples intentos por establecer comunicación con directivos o responsables del área administrativa, no han obtenido respuestas satisfactorias respecto al pago pendiente.

Ante esta situación, los inconformes decidieron instalar una carpa en el exterior de las instalaciones para mantener un plantón permanente hasta que exista un acercamiento formal que permita resolver el conflicto. Durante la protesta, los accesos permanecieron bloqueados, afectando temporalmente la operación cotidiana del lugar.

Colocaron unidades, pancartas y una carpa para mantener un plantón permanente. / Perla Prado Gallegos

Los manifestantes recordaron que no son los únicos proveedores que enfrentan esta problemática, ya que otros empresarios y prestadores de servicios también han acudido anteriormente a las instalaciones de Protexa para reclamar adeudos relacionados con distintos trabajos realizados. Sin embargo, señalaron que en muchos casos las gestiones concluyen sin acuerdos y sin que los afectados sean atendidos de manera adecuada.

Al sitio acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública para verificar la situación y mantener el orden. No obstante, al constatar que se trataba de una manifestación pacífica y sin actos de violencia, los agentes únicamente realizaron labores de vigilancia preventiva y posteriormente se retiraron del lugar.

Hasta el momento, los manifestantes permanecían en las afueras de la empresa y reiteraban que continuarán con su protesta hasta obtener una respuesta concreta sobre el pago de los adeudos que reclaman.

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JGH