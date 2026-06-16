Clima en Campeche 17 de junio: Onda tropical 8 provocará lluvias y calor de hasta 40°C este jueves

El estado de Campeche registrará este miércoles condiciones de tiempo inestable con lluvias fuertes, ambiente muy caluroso y oleaje elevado en la zona costera, de acuerdo con el pronóstico a 48 horas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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El organismo informó que un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la Península de Yucatán, combinado con la aproximación de la onda tropical número 8, favorecerá el desarrollo de nublados y precipitaciones en la región.

Para Campeche se pronostican intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, principalmente en el suroeste de la entidad. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y generar encharcamientos en zonas urbanas, así como incrementos en el nivel de arroyos y áreas bajas susceptibles a inundaciones.

Además, se prevén vientos de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 km/h, especialmente en áreas costeras y marinas, así como oleaje de entre uno y dos metros de altura en el litoral campechano.

En cuanto a las temperaturas, el SMN mantiene un ambiente extremadamente caluroso para gran parte del estado, con máximas de entre 35 y 40 grados Celsius, por lo que recomienda evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y extremar precauciones con menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Las autoridades de Protección Civil exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que las lluvias fuertes podrían ocasionar afectaciones temporales a la movilidad y actividades al aire libre.

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JGH